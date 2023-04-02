O hayvanat bahçesi yıkıldı: Aslanların kükremesi mahallelinin psikolojisini bozuyor

İş insanı Ahmet Zeki Öner, İncek Mahallesi’nde kiraladığı 4 bin metrekarelik arazide hayvanat bahçesi açtı. Hayvanat bahçesine bitişik evi bulunan Niyazi Gürel ile arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanların kükreme seslerinin rahatsızlığa neden olduğu ve çevreye yayılan kötü koku gerekçeleri ile ruhsat iptali için dava açtı.

Niyazi Gürel

Ankara 18’inci İdari Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında bilirkişi heyeti, hayvanat bahçesinde inceleme yaptı. Bilirkişi raporunda, hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanların genetik yapılarındaki bölge hakimiyetini göstermek açısından devamlı kükremek zorunda olduklarına dikkat çekilerek, hayvanların çevreye verdikleri gürültünün bölgede yaşayan insanların psikolojisini bozacak kadar etkili olduğuna yer verildi.

Mahkeme, rapor doğrultusunda Ankara Valiliği’nin hayvanat bahçesi için verdiği 13 Ağustos 2021 tarihli ruhsat ve iznin yürütmesinin, durdurulmasına hükmetti. Bunun üzerine Gölbaşı Kaymakamlığı’nca mahkeme kararı doğrultusunda işletme 14 Eylül’de mühürlendi.

İKİNCİ KEZ MÜHÜRLENDİ, RUHSAT İPTAL EDİLDİ

İşletme sahibi Yaşar Kaplan, mühürleme işleminin yetkisiz idare (Gölbaşı Kaymakamlığı) tarafından yapıldığı, yetkinin Ankara Valiliği’nde olduğu gerekçesiyle idare mahkemesine başvurdu. Ankara 12’nci İdare Mahkemesi, kapatma kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kaplan, bunun üzerine mehter takımı eşliğinde hayvanat bahçesini tekrar açtı. Bu sırada Niyazi Gürel, avukatı aracılığıyla mühürlemenin mahkeme kararıyla yapıldığı gerekçesiyle karara itiraz etti.

İtirazı değerlendiren 12’nci İdare Mahkemesi, işletmenin tekrar mühürlenmesine karar verdi. Hayvanat bahçesi bunun üzerine tekrar mühürlendi. Ankara 18’inci İdare Mahkemesi de gerekçeli kararını açıklayarak, hayvanat bahçesinin ruhsatının iptaline karar verdi.

ASLANLAR ANTALYA ve İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ

Ruhsatın iptal edilmesine rağmen bir süre kaçak yollardan müşteri almaya devam eden işletmede bulunan aslan, kaplan ve diğer hayvanlar DKMP Genel Müdürlüğü gözetiminde İzmir ve Antalya’daki hayvanat bahçelerine nakledildi. Hayvanat bahçesi ise yetkililer tarafından yıkıldı. (DHA)