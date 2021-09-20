Tuzla Belediyesi Eylül Ayı oturumunda AKP'li Başkan Şadi Yazıcı'nın Millet İttifakı üyelerine söz hakkı vermeyerek söylediği sözler Meclis'te tansiyonun yükselmesine neden oldu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online O ifade belediyeyi karıştırdı! AKP’li Başkan Millet İttifakı’nı çileden çıkardı!