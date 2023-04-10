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9 Nisan 2023
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O ilde aynı aileden 4 isim 4 farklı partiden

Alaturka Online
Alaturka Online

14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sürerken, siyasi partiler milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) dün sundu…

Listeleri ortaya çıkınca Şırnak ili dikkat çekti… Şırnak’ta aynı aileden 4 isim farklı farklı partilerden birinci sıra adayı yapıldı. Sosyal medyada gündem oldu.

Sabri Tatar, Arslan Tatar, Halil Tatar ve Mahmut Tatar…

ŞIRNAK 1 SIRA ADAYLARI ŞÖYLE OLDU…

Sabri Tatar, Y. Refah Partisi’den, Arslan Tatar AKP’den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP’den Mahmut Tatar ise Zafer Partisi’nden milletvekili adayı oldu.

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