O kadar çaba boşa gitti, yine hüsran!

8 yıl önce Elazığ’dan AKP milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci’nin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Ziver İnşaat, son 11 yılda sözleşme bedeli 5 milyar 595 milyon 441 bin lira olan 53 ihale aldı.

Demirci, 1 Kasım 2015’te aday adayı oldu. Adaylıktan bir yıl sonra, inşaatın yanı sıra, havacılık petrol, gıda ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleriyle holdingleşmeye ilk adımını attı. Demirci, 14 Mayıs genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak istediğini kaydetmişti.

ADAY OLAMADI AMA ZENGİN OLDU

Elektronik Kamu Alımları Platformu’nun (EKAP) rakamlarına göre, Demirci’nin şirketi, 2011’den beri aldığı ihalelerin yaklaşık maliyet bedeli 6 milyar 426 milyon 626 bin lira. Şirket, bu ihalelerin dışında bazı ortaklıklarla birlikte girdiği ihaleleri de kazandı. EKAP’a göre şirket aldığı 53 ihaleden 42’sini tamamladı. 11 işin inşaatı ise devam ediyor.

Demirci’nin aldığı ihaleler arasında, AKP’li Elazığ Belediyesi’nin içme ve yağmur suyu, kanalizasyon hattı 1. bölge yapım işi, 2 milyar liralık Bingöl maden rezervlerinin işletmesi, Bingöl-Elazığ ayrımı karayolu, Konya Karaman ayrımı karayolu, Mersin Pamuklu Barajı içme suyu isale hattı, Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi gibi işler bulunuyor.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN SEVDALISIYIM”

Demirci, Elazığ yerel gazetelerinden Günışığı’na yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sevdalısı olduğunu belirterek, şunları söylemişti:

– Önümüzde Türkiye’nin kaderi belirleyecek bir seçim var. Milletimiz kendisine hizmet edeni, değer vereni, dar günde kendisini soranı unutmayacaktır, buna göre karar verecektir. Elazığ’da vatandaşlar ‘milletvekili olarak bizim görmek istediğimiz insanlar gelsin’ diyorlar.

– Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi konusunda endişem yok, çok net yeniden seçilecek. Lakin Mecliste Elazığlılar görmek isteği kişiler olsun istiyorlar. Ben Cumhurbaşkanımızın sevdalısıyım. Cumhurbaşkanımız milletvekilliğine aday ol derse olurum. Ben AK Partiliyim sonuna kadar da destekçisiyim.

AÇIKLAMA YAPTI

AKP’li müteahhit Veysel Demirci, AKP’den aday adayı olduğuna dair paylaşımlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Milletvekilliğine aday adaylığı başvurusunda bulunduğum şeklinde asılsız paylaşımlar yer almaktadır. Bizler, samimiyetle hemşerilerimizin Elazığ için verdiği her görevi ifâ etmiş bulunmaktayız. Aday adayı olan tüm arkadaşlara başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.