



Tansu Çiller siyasete dönmek için parti arıyor Erdoğan Türkiye'yi şeriat ülkesine çevirdi O Kadın Utanmadı Millet Onun Kadınlığından Utandı | Tansu Çiller, Fatma Şahin, Vecdet Öz, Yenikapı, Recep Tayyip Erdoğan, DYP, Sizler için hiçbir kanalda göremeyeceğiniz çok daha fazla içerik üretmek için çabalıyorum. Bu yolculukta siz de varım diyorsanız linke tıklayarak katılabilirsiniz.:

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