O kararın yankıları sürüyor! ‘Yargıda cinsiyetçilik araştırılsın’

Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına cinsel organının fotoğrafını atan bir sapık hakkında şikâyete “şikayetçinin hesabını gizliye alması durumunda bu kişilerden bu tarz mesajların gelmeyeceği” gözetilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesinin tepkileri sürüyor.

Başak KAYA

Yargıda son yıllarda cinsiyetçi kararlar verildiğini belirten CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Meclis’in yasama organı olarak bunu araştırmasını istedi.

Taşçıer, “Kadınların mağduru olduğu cinsel saldırı, taciz ve şiddet gibi her adli olayda, onlara soru işareti ile yaklaşanlar, ‘acaba sen ne yaptın da bu olayla karşılaştın’ şeklindeki sorgulayıcı tavırla kadınları ikinci sınıf insan ve kadın oldukları için potansiyel suçlu gördüklerini belli etmektedir” dedi.

SON SKANDAL KARAR: Bir sosyal medya fenomeni kadının, kendi hesabından paylaştığı fotoğrafın altına cinsel organının fotoğrafını atan bir sapık hakkında “şikayetçinin hesabını gizliye alması durumunda bu kişilerden bu tarz mesajların gelmeyeceği” gözetilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesinin tepkileri sürüyor. CHP’li Taşçıer, önergesinde şu hususlara dikkat çekti:

KADIN YARGI MENSUPLARI DAHİ…: “Erkekler hakkında böylesi yargılara sahip olunmaması, erkeğin gece nerede olduğu ve ne giydiği gibi konuların yargı süreçlerinde konu edilmeyip, kadınların bu konulardaki durumlarının sorgulanması ve mağdurun yargılandığı bir ortamın yaratılması, apaçık bir cinsiyetçiliğin ve çağdışı bir zihniyetin göstergesidir. Maalesef bu zihniyet sadece bazı erkek yargı mensuplarında değil, kadın yargı mensuplarında dahi görülebilmektedir.

O SAATTE ORADA NE İŞİN VARDI?: Mahkeme salonlarında savcıların cinsel saldırı mağduru kadınlara ‘Ben de kadınım sen de kadınsın. Ben neden tecavüze uğramıyorum da sen uğruyorsun?’ diyebildiği, hakimlerin kadın avukatların etek boyunu tutanağa geçirme haddini kendinde gördüğü, ‘O saatte orada ne işi vardı, kırmızı ruj mu sürmüştün, topuklu ayakkabı mı giymiştin, içki mi içmiştin’ gibi soruların gerek soruşturmalarda, gerek de mahkeme salonlarında dile getirilebildiği ve açıkça dile getirilmese de, zihinlerde yerleşik kodlar nedeniyle kadınların kadın olmalarından dolayı potansiyel suçlu ilan edilebildikleri yargı süreçlerinden adalet çıkmasını beklemek mümkün değildir.

POTANSİYEL SUÇLU: Kadınların mağduru olduğu cinsel saldırı, taciz ve şiddet gibi her adli olayda, onlara soru işareti ile yaklaşanlar, ‘acaba sen ne yaptın da bu olayla karşılaştın’ şeklindeki sorgulayıcı tavırla kadınları ikinci sınıf insan ve kadın oldukları için potansiyel suçlu gördüklerini belli etmektedir.”

İlginizi Çekebilir Genç kıza cinsel organının fotoğrafını yolladı, savcıdan ilginç karar