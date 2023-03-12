O konteynerde keyif sürdü vatandaş soğukta dondu!

Hatay Vali Yardımcısı Harun Kaya, yaşlı, engelli, hasta binlerce depremzede zor hava koşullarında konteyner sırası beklerken, kendisine torpil geçti. Kaya’nın bir iş adamının gözlerden uzak bahçesinde kurulu olan konteynerde, bir aya yakın bir süre elektrik, su ve televizyonuyla rahat bir yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

Depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’ın Valisi Rahmi Doğan’ın yardımcısı Harun Kaya, 29 gün bu konteynerde kaldı. Elektriği ve suyu olan, içinde televizyonun da bulunduğu konteynerin bahçesindeki çiçekler dikkat çekti.

Harun Kaya

ÖDÜL GİBİ GÖREV

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Kaya, kendine torpil geçmiş ve bundan hiç rahatsız olmamış. Her türlü konforunu düşünerek bahçesine oturma grubu ve saksılarla çiçek koymasından bunu anlıyoruz. Bu kişi, görevden alınmak yerine, ödül gibi Yalova’ya görevlendirilmiş” dedi. Depremin üzerinden bir ay geçmesine karşın vatandaşların çadır beklediğine dikkat çeken Öztunç, SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

SANKİ KAMP YAPIYOR!

“Deprem felaketi yıllardır anlattığımız kamu görevlilerinin liyakatsizliğini de gözler önüne serdi. Hatay Vali Yardımcısı Harun Kaya millet enkaz başında cenazesini beklerken, bir umut canlı çıkan olur mu diye beklerken, soğukta yağmurda çadırlarda birbirine sarılıp ısınırken kendi konforunun peşine düşmüş. Yardım bekleyen depremzedeyi görmemiş bile. Konteynerde elektrik, su ve televizyonuyla keyfine bakmış. Bu duruma Fidanlı mahallesindeki depremzedeler de şahittir. Sanki piknik, kamp yapıyor. İnanılır gibi değil. Gerçekten vicdanları kurumuş. Sözün bittiği yerdeyiz. Anlaşılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahsettiği konteyner bu.”

Sevgi Parkı’ndaki yardıma engel oldu

Harun Kaya, Hatay’ın Defne ilçesinde depremzede ailelerin barındığı, emek ve meslek örgütlerinin yardım noktası Sevgi Parkı’nı da boşaltılmak istemişti. Kaya, vatandaşlara, “Siz kendi kafanıza göre gelmişsiniz. Buraya Kızılay gelecek. Buradan çıkın” demiş, yurttaşlar ise “Kızılay şimdiye kadar neredeydi?” diye tepki göstermişti.