O konuşma sonrası alkışlar koptu! ”Allah herkese Mansur Yavaş adamlığı nasip etsin!’





Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözmek amacıyla vermeye başladığı geçici konaklama hizmeti için bir hafta içerisinde 6 bin 300 öğrenci başvurdu. Şimdilik 2 bine yakın öğrenci belediyenin yurtlarına yerleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilere, "Aileleriniz sizi bize emanet ediyor. Ankara’daki anneniz babanız da Ankara Büyükşehir Belediyesi olacak bundan sonra" diye hitap etti. Barınma sorunu çözülen bir öğrenci ise "Geldim, çok güzel ağırlandım, her şey için çok teşekkür ederim. Allah herkese Mansur Yavaş adamlığı nasip etsin" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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