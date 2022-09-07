O kuleler için yeniden ihale yapıldı… Milyonlar harcandı dikiş tutmadı!

Erzurum’da 2011 yılında düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan Türkiye’nin ilk kayakla atlama kuleleri, bakım ve onarım için yeniden ihale edildi. 100 milyon liraya mal olan kuleler için 2014 yılında çöken pistleri için de 60 milyon lira harcanmıştı. Bu kez ödenecek miktar ise 27 milyon 586 bin 525 lira 03 kuruş…

Orhan BOZKURT

Dünya Üniversiteler Kış Oyunları (Universiade 2011) öncesi 100 milyon lira harcanarak Erzurum’da yaptırılan Türkiye’nin ilk kayakla atlama kulelerinin pistleri geçen Haziran ayında göçmüştü.

2014 yılında yaşanan heyelan nedeniyle pistleri tamamen yıkılan kuleler için 60 milyon lira harcanmıştı.

PİSTLER İÇİN AYRI BİR İHALE DAHA YAPILACAK

Geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan göçük ve pistlerdeki yarılma sonrasında Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, ‘Atlama Kuleleri Kampüsü, Bakım, Onarım ve Çevre Düzenlemesi’ ihalesine çıktı.

Geçen 26 Temmuz’da yapılan ihaleye üç firma teklif verdi. İhalenin çevre düzenlemesi ve onarım için yapıldığı, pistler için önümüzdeki günlerde ayrıca bir ihale daha yapılacağı öğrenildi.

100 milyon liraya mal olan kulelerin, 2014 yılında çöken pistleri için de 60 milyon lira harcanmıştı.

Yaklaşık maliyetin 27 milyon 799 bin 177 lira 85 kuruş olarak belirlendiği ihaleyi 27 milyon, 586 bin 525 lira 03 kuruş teklif veren Kent Group Mimarlık Mühendislik İnşaat kazandı.

18 Ağustos’ta imzalanan sözleşmenin ardından 135 gün içinde işi teslim etmesi beklenen firma çalışmalarına başlarken, kulelere 2011 yılından bu yana harcanan para 180 milyon lirayı buldu.



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