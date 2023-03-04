O madde kaldırıldı! İşte Arda Güler’in sözleşme şartları

2019 yılında Gençlerbirliği’nden Fenerbahçe’ye transfer olan Arda Güler, gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekmeyi başarmış ve Milli Takım’a kadar yükselmişti.

Bu sezon dokuzu Spor Toto Süper Lig olmak üzere 18 maçta görev alan Arda Güler, üç kez gol sevinci yaşarken, iki kez de asist yapmayı başardı. Arda Güler özellikle Avrupa Ligi’nde oynadığı dört maçta bir gol ve bir asistlik performansın yanı sıra oynadığı oyunla da Avrupa devlerinin ilgisini çekti. İşte haberin ayrıntıları…

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fenerbahçe’de iç transfer çalışmaları sürüyor. Altay, Valencia, Zajc, Crespo gibi isimlerle masaya oturan sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler ile ilgili de önemli bir hamle yaptı. 2019’da G.Birliği altyapısından F.Bahçe altyapısına gelen ve Jesus ile fazla şans bulamasa da görev yaptığı maçlarda yeteneği ile alkış toplayan genç yıldız, yeni sözleşme imzalamaya çok yakın. 2025’te bitecek kontratı 2027’ye uzatılmak istenen 18 yaşındaki orta saha için bizzat devreye giren Başkan Ali Koç, ailesiyle yaptığı ilk görüşmeden olumlu geri dönüş aldı.

EN KRİTİK MADDE KALDIRILIYOR

Hem Arda’nın hem de ailesinin Fenerbahçe’ye karşı bir vefa borcu hissettiği ve yeni imza için işi yokuşa sürmeyecekleri gelen bilgiler arasında. Ayrıca yeni sözleşmede, ‘1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro karşılığında serbest kalır’ şeklindeki maddenin kaldırılması için ön anlaşmanın sağlandığı kaydedildi. Başkan Ali Koç’un Konyaspor maçında sahaya kadar inerek doğum gününü kutladığı Arda için, “Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olacak” ifadelerini kullanarak Fenerbahçe ile büyük başarılar yaşayacağına inandığını söylediği ifade edildi.

KAYSERİ’DE YİNE KULÜBEDE

Gribal enfeksiyonu atlatan Arda Güler, forma giyebilecek durumda. 18 yaşındaki oyuncu, hocası Jorge Jesus’un şans vermesi halinde süre alabilecek. Portekizli teknik adamın orta sahada Arao-İrfan-Crespo üçlüsünü tercih etmesi beklenirken, Arda Güler’in maça kulübede başlaması yüksek ihtimal.

MAHKEMEDEN YENİ TARAFTAR KARARI

Süper Lig’de bugünkü Kayserispor-Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarların ikinci kez karşılaşmaya alınmaması kararı verildi. İlk olarak Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe taraftarlarının tribüne alınmayacağını duyurmuş, yapılan itirazlar sonrasında mahkeme kararı durdurmuştu. Ancak dün Kayseri 2. İdare Mahkemesinin kararına, Kayseri Valiliğince yapılan itirazı üst mahkeme kabul etti. Bu karar neticesinde sarı-lacivertli futbolseverler, bugükü mücadelede stadyumda yer alamayacak.