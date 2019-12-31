O noel baba konuştu!

İSTANBUL, ÜMRANİYE'DE BİR MAĞAZAYA MÜŞTERİ ÇEKMEK İÇİN NOEL BABA KOSTÜMÜ GİYEN GENÇ,,, "BURASI MÜSLAMÜN ÜLKE" TARTIŞMASININ ORTASINDA BULMUŞTU KENDİNİ… O 'NOEL BABA' KONUŞTU… "BEN DE MÜSLÜMANIM, YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM, DİNİMİZ HOŞGÖRÜ DİNİDİR" DEDİ… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV O noel baba konuştu!