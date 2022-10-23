O rektör üniversiteye eş, dost, akraba doldurmuş!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere ücretsiz yemek vermesini engelleyen Rektör Saffet Köse’nin üniversiteye eş, dost ve akrabalarını doldurduğu ortaya çıktı.

Başak KAYA

İZMİR Büyükşehir Belediyesi‘nin öğrencilere ücretsiz yemek vermesini engelleyen ve yemek aracını kampüse sokmayan Rektör Saffet Köse’nin, üniversiteye eş, dost ve akrabalarından oluşan 27 kişiyi işe aldığı ortaya çıktı. Nisan 2018’den bu yana rektör olan Köse, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın Kasım 2020’de verdiği soru önergesi üzerine YÖK’e gönderdiği yazıda, üniversitede rektör, rektör yardımcısı, dekan ve öğretim üyelerinden 27’si arasında, akrabalık bağı bulunduğunu açıklamak zorunda kalmıştı.

AİLE ŞİRKETİ GİBİ…

Polat’ın TBMM’ye verdiği soru önergesi üzerine Rektör Prof. Saffet Köse imzalı cevapta, “Şube müdürlüğünden daha üst görev niteliğinde bulunan kadrolardan 16’sının şube müdürlüğü kadrolarına sınavsız olarak atamasının yapıldığı; rektör, rektör yardımcısı, dekan ve öğretim görevlileri arasından tespit edilebilen 27 kişinin birbiri arasında akrabalık bağı bulunduğu görülmüştür” denilmişti. Balıkesir İmam Hatip Lisesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan, Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde görev yapan Köse, Bakü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde de çalışmıştı. Evlenmek isteyen gençlere yardım amacıyla kurulan Mehir Vakfı mütevelli heyet başkanı da olan Köse, 9 Nisan 2018’den bu yana İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi rektörlüğü görevinde bulunuyor.