O saldırganın başka bir cinayeti daha ortaya çıktı

İstanbul’da yengesi ve arkadaşını öldüren, 2’si polis 4 kişiyi yaralayan ve viyadük altında yakalanan Güven Güler’in aynı gün başka bir cinayete daha karıştığı ortaya çıktı.

Habip ATAM

Başakşehir’de çok sayıda suç kaydı olan Güven Güler, önceki gece arkadaşı Ergül Maden’i (28) öldürdükten sonra, sabah 06.00 sıralarında amcasının eşi Güllü Güler’i (61) silahla katletti. Güven Güler, iki cinayetin ardından amcasının kızı Sevim Tepe (35) ve kocası Adem Tepe’yi (42) de silahla vurarak yaraladı.

İKİ POLİSİ YARALADI

Cinayet ve yaralama olaylarından sonra kaçan Güven Güler, Fatih Aksaray’da uygulama noktasında kendisine kimlik soran 2 polise silahla ateş etti. Polis memurlarından birini çenesinden diğerini, yanağından yaralayan saldırgan bir arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

VİYADÜK ALTINDA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin peşine düştüğü şüpheli saldırı sonrasında Başakşehir’de bir viyadük altında yakalandı.

BAŞKA BİR CİNAYET

Saldırgan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, polise ekibine saldırı sırasında saldırganın yanında olan arkadaşı da yakalandı. Olayla ilgi polis derinlemesine araştırma başlattı. Güven Güler’in ilk cinayeti sırasında başka bir kişinin daha olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadesi, saldırganın polislere saldırmadan önce bir kişiyi daha öldürdüğü anlaşıldı.

ARKADAŞININ BABASINI ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, Güven Güler, Adem ve Sevim Tepe çiftini silahla öldürdükten sonra bir arkadaşının evine gitti. Arkadaşının babasına “Oğlun nerede diye sordu” cevap alamayınca arkadaşının babası Cemal Meşgul’u (71) silahla vurarak öldürdü.

Çok sayıda uyuşturucu kaydı olan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

İlginizi Çekebilir 2 kişiyi öldürdükten sonra polislere saldıran Güven Güler viyadük altında yakalandı İlginizi Çekebilir Silahlı saldırıda eşi öldürülen Hacı Güler: Beni de öldürmeden teslim olmayacağını söylemiş