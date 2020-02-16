O Ses Türkiye 2020’de kazanan belli oldu! O Ses Türkiye Şampiyonu olan isim…

O Ses Türkiye’nin 2020 şampiyonu halk oylaması sonucunda belirlendi. Uygar Erdoğan, Beyaz’ın takımında, Alkan Dalgakıran ise Seda Sayan’ın takımında yarıştı. Seyirciler gece boyunca SMS’leri ile yarışmacılara destek oldu. Noterden gelen verilere göre O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu. Peki O Ses Türkiye’yi kim kazandı? İşte heyecan dolu gecede O Ses Türkiye 2020’yi kazanarak birinci olan isim…

O Ses Türkiye’de final gecesi büyük heyecan yarattı. Rakiplerini eleyerek finale kadar gelmeyi başaran isimler Uygar Erdoğan ve Alkan Dalgakıran oldu. Uygar Erdoğan, O Ses Türkiye’de seslendirdiği türküler ile dikkatleri üzerine topladı. Alkan Dalgakıran ise yarışmanın favori isimlerinden biri olarak öne çıktı. Gecenin sonunda noterden gelen verilere göre O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu. İşte O Ses Türkiye’yi kazanan isim…

2020 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU?

İlk günden bu yana tarzı ve sesiyle büyük beğeni toplayan Alkan Dalgakıran bu geceki büyük finalde vatandaşlardan gelen SMS oyları ile birlikte O Ses Türkiye’de 2020 şampiyonu oldu.

O Ses Türkiye’nin birincisi: ALKAN DALGAKIRAN

FİNALDE KİMLER YARIŞTI?

Hadise’nin takımından; Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter,

Beyazıt Öztürk’ün takımından; Soner Kip ve Uygar Erdoğan

Murat Boz’un takımından; Turgut Çıngı

Seda Sayan’ın takımından; Alkan Dalgakıran

ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

O Ses Türkiye’de en çok dikkat çeken isimlerden olan Alkan Dalgakıran, sesiyle büyük beğeni topluyor. İşte, Alkan Dalgakıran hakkında merak edilenler… Aslen Yalovalı olan Alkan Dalgakıran, Bursa’da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran ‘Trafik’ adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan’ın takımında yer alan genç yarışmacı, sosyal medyada büyük beğeni topluyor.