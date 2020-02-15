O Ses Türkiye finalisti Turgut Çıngı kimdir? Turgut Çıngı kaç yaşında?

Turgut Çıngı O Ses Türkiye’de adını finale yazdırmayı başardı. Şampiyon olma şansını elinde bulunduran 6 isimden biri olan Turgut Çıngı kimdir izleyicilerin merak konusu oldu. İşte O Ses Türkiye Turgut Çıngı hakkında bilinenler…

O Ses Türkiye yarışmacılarından Turgut Çıngı, Murat Boz’un takımından finale kalan isim oldu. İşte Turgut Çıngı kimdir sorusunu yanıtı…

TURGUT ÇINGI KİMDİR?

Çıngı, 25 yaşında ve Antalya’da dünyaya geldi. Profesyonel olarak müzik yapan Çıngı birçok yerde sahne alıyor. O Ses Türkiye yarışmasına katılarak dört jüriyi de döndürdü ve aralarından Murat Boz’u seçti.

Turgut Çıngı, O Ses Türkiye’ye “Trenler” şarkısıyla katıldı. Murat Boz ile yoluna devam eden yarışmacı, sonraki turda “Sensiz Olmuyor” şarkısıyla Mehmet Tokalı ile düello yaparak bu turu da atlamayı başardı. Gemiler şarkısı ile diğer düelloda Kerem Çıldırlı’yı eledi ve böylelikle çeyrek finale kalmayı başardı. Çeyrek finalde Beyaz’ın takımından Mikail – Alican – Cihan üçlüsü ile karşılaştı ve bu turdan da finale yükselmeye hak kazandı.