O Ses Türkiye Gürsu Çavuşoğlu kimdir? Gürsu Çavuşoğlu kaç yaşında?

Konservatuar mezunu olan Gürsu Çavuşoğlu, 1990 yılında Adana’da dünyaya geldi. O Ses Türkiye’de yarı finale yükselen Gürsu Çavuşoğlu yarışmanın en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Peki Gürsu Çavuşoğlu kimdir?

Gürsu çavuşoğlu O Ses Türkiye’de performansı ile tüm dikkatleri üstüne çekti. Peki O Ses Türkiye Gürsu çavuşoğlu kimdir? İşte detaylar…

GÜRSU ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Konservatuar mezunu olan Gürsu Çavuşoğlu, 1990 yılında Adana’da dünyaya geldi. Çeşitli yerlerde sahne alan ve enerjisiyle O Ses Türkiye jüri üyelerinin yanı sıra stüdyodakileri etkileyen Gürsu Çavuşoğlu, Acun Ilıcalı’nın “Söylemek istediğin başka bir şarkı var mı?” sorusuna karşılık ‘Haydar Haydar’ şarkısını okumuştu.

O Ses Türkiye sahnesine ilk olarak Athena’nın “Serseri Mayın” şarkısıyla çıkan Gürsu Çavuşoğlu bütün jüri üyelerini döndürmeyi başarmıştı. Dört jüri üyesini de döndüren Gürsu tercihini Hadise’den yana kullanmıştı. Gürsu ve Özgül çifti sahnede Bile Bile şarkısını seslendirmişti.

Gürsu Çavuşoğlu son olaral çıktığı 3’lü düelloyu kazanarak yarı finale kalan isimler arasında yerini aldı.