O Ses Türkiye Yağız Ayaksız kimdir? Yağız Ayaksız kaç yaşında?

Yağız Ayaksız, 23 yaşında ve İstanbul doğdu. O Ses Türkiye’de dikkatleri üstüne dikkat çeken Yağız Ayaksız kimdir merak ediliyor. İşte Yağız Ayaksız kimdir sorusunun yanıtı ve hakkında merak edilenler…

O Ses Türkiye yarın final yapıyor. Final adaylarından biri de Hadise’nin takımında yarışan Yağız Ayaksız oldu. İşte hakkında merak edilenler…

YAĞIZ AYAKSIZ KİMDİR?

Yağız Ayaksız, 23 yaşında ve İstanbul doğumlu. Sinema okuyan Yağız Ayaksız, küçük yaşlardan bu rap müziğine ilgi duyuyor. Yağız Ayaksız, Selçuk Keskingöz ve Emre Çanayaz ile birlikte çıktığı düello sonrasında kazanan isim olarak yarı finale kalmaya hak kazandı.