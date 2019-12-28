O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü fragmanı yayınlandı! İşte O Ses Türkiye 2020 konukları…

Ekranların fenomen yarışması O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı ile ekran başındaki izleyicilere şölen yaşatacak. Merakla beklenen programda Serenay Sarıkaya’da Bergüzar Korel’e, Max Kruse’dan, Fırat Aydunus’a kadar birçok ünlü konuk sahnede şarkı söyleyecek. Peki O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde hangi ünlüler yer alıyor? O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…

Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu, jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan’ın oturduğu O Ses Türkiye her sene olduğu gibi bu yıl da ünlü akınına uğrayacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün fragmanının yayınlanmasıyla, programa konuk olacak isimler de belli oldu. İşte o isimler…

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL’DE HANGİ ÜNLÜLER YER ALACAK?

O Ses Türkiye’nin 31 Aralık Salı akşamı yayınlanacak özel bölümüne; Özge Özpirinççi, Meriç Aral, Berrak Tüzünataç ve Şebnem Bozoklu, Şükrü Yıldız, Afra Saraçoğlu, Oğulcan Engin, Tuvana Türkay, Max Kruse, Fırat Aydınus, Louris Karius, İbrahim Büyükak, Danilo Zanna, Begüzar Korel, Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar ve Gupse Özay, Erdal Özyağcılar konuk olacak.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı 31 Aralık Salı günü saat 19.30’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.