O Ses Türkiye’de dikkat çeken yetenek

25 yıldır müzikle ilgilenen Serhat Erkal, O Ses Türkiye’de Yakup Güner’in ‘Al Baharları’ şarkısını seslendirerek 3 kişiyi döndürmeyi başarmıştı. Erkal şimdi de Yakup Güner ile düet yaptı.

Serhat Erkal 1994 yılından beri müzikle iç içe. 2009-2012 yılları arasında “Müzik Benim Hayatım” adlı projede Rafet El Roman ile çalışma fırsatı bulmuş, ardından The BaBa’s grubunu kurarak yoluna devam etmişti.

Uzun yıllardır çeşitli gruplarla müzik hayatına devam eden Serhat Erkal, geçtiğimiz haftalarda O Ses Türkiye’ye katıldı ve başarılı performansı ile Murat Boz, Beyaz ve Seda Sayan’ı döndürmeyi başardı.

Söz ve müziği Diler Türkmen’e ait olan ‘Al Baharları’ adlı şarkı ilk olarak 1999 yılında çıktı. Şarkı daha sonra 2010 yılında, “Oyuncak” albümünde Yakup Güner tarafından seslendirildi.

Erkal’ın O Ses Türkiye’deki performansı dinleyicileri Yakup Güner’in sosyal medya sayfalarına sürükledi. Güner’in videosunun altına “O Ses Türkiye’den geldik” gibi yorumlar yapıldı.

Serhat Erkal ve Yakup Güner’in buluşması da bu sayede oldu. Güner’e “Düet yapalım mı?” teklifiyle giden Erkal’a yanıt gecikmedi. Böylelikle iki başarılı ismin düeti dinleyiciyle buluştu.

Serhat Erkal’ın O Ses Türkiye serüveni ise Murat Boz’un takımında devam ediyor.