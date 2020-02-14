O Ses Türkiye’de final yarışmacıları belli oldu! O Ses Türkiye finali ne zaman?

O Ses Türkiye’de yarı final ardından finale adını yazdırmayı başaran yarışmacılar belli oldu. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Seda Sayan ve Hadise’nin oturduğu O Ses Türkiye şampiyonun belirlenmesinde sadece adım kaldı. Peki O Ses Türkiye finali ne zaman?

Ekim ayında yeni sezonu başlayan O Ses Türkiye’de final zamanı geldi. Yarı final ardından adını finale yazdırmayı başaran 6 yarışmacı belli oldu. O Ses Türkiye’nin final yapmasının ardından ise TV8 ekranlarının bir diğer yarışması Survivor başlayacak. Peki O Ses Türkiye finali ne zaman?

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

TV8’in sevilen programı O Ses Türkiye 15 Şubat Cumartesi ise final bölümüyle ekranlara gelecek.

O SES TÜRKİYE FİNALE KALAN YARIŞMACILAR

Soner Kip: Beyazıt Öztürk’ün takımında

Turgut Çıngı: Murat Boz’un takımında

Eyüp Sultan Aylar: Hadise’nin takımında

Uygar Erdoğan: Beyazıt Öztürk’ün takımında

Alkan Dalgakıran: Seda Sayan’ın takımında

Biran Ceren Dörter: Hadise’nin takımında