O soruya önce isyan etti.. Sonra meydan okudu! Temel Karamollaoğlu’nun sözlerine olay yanıt!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Temel Karamollaoğlu'nun 'Millet İttifakı'nda olmamız söz konusu değil' sözlerini değerlendiren Öztrak 'Söylenenleri cımbızlayarak konuşulanları bağlamından koparmak doğru değil. Millet İttifakı'ndan önceki seçimde bir araya gelen partilerin birlikteliği devam etmektedir. Seçimde gücü herkes görecek hüsran uğrayacaktır. İlk seçimde Millet İttifakı'nın adayı 13. cumhurbaşkanı olacaktır.' dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #faiköztrak #temelkaramollaoğlu #milletittifakı #receptayyiperdoğan #chp #saadetpartisi #akp #siyaset #haber #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online O soruya önce isyan etti.. Sonra meydan okudu! Temel Karamollaoğlu’nun sözlerine olay...