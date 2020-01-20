SADECE 1 HAFTA ÖNCE EKRANLARINIZA GETİRMİŞTİK. MESLEĞİNİN YÜZ KARASI TAKSİCİ, BİR TURİSTLE KAVGA ETMİŞ, O ANLARI GÖRÜNTÜLEYEN SHOW HABER MUHABİRLERİNE SALDIRMIŞTI. EHLİYETİNE SÜRESİZ EL KONULDUĞU ORTAYA ÇIKINCA GÖZALTINA ALINDI. TAKSİSİ BAĞLANDI. AMA BUGÜN ANLAŞILDI Kİ AKILLANMAMIŞTI. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV O taksici yine direksiyonda!