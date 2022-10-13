O terörist cezaevinde öldü

Diyarbakır’da askeri araca roketli saldırıda bulunurken yoldan geçen Seyhan Genç (65) adlı kadını öldüren terörist Süphan Çabuk, tutuklu bulunduğu Rize Kalkandere L Tipi Cezaevinde fenalaşarak öldü. Terörist Çabuk, örgütün şehir merkezlerindeki silahlı, bombalı suikast ve sabotaj saldırılarına katılacak olan teröristlerin eğitiminden sorumluydu.

Diyarbakır‘da 6 ocak 2016’da Sanayi Sitesi yakınlarında 16. Zırhlı Mekanize Tugay Komutanlığına ait servis aracına kaldırım üzerinden RPG-7 roketatarla düzenlenen saldırıda yoldan geçen 65 yaşındaki Seyhan Genç hayatını kaybetmiş, askeri servis aracının şoförü Ciyat Tiyenç ise yaralanmıştı.

Saldırının ardından kaçan ve saklandığı evde silahıyla yakalanan terör örgütü üyesi Süphan Çabuk, Ağır Ceza Mahkemesi’nce iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 153 yıl hapisle cezalandırıldı.

Çabuk tutuklu bulunduğu Rize Kalkandere L Tipi Cezaevinde önceki gün fenalaştığı, cezaevi idaresi tarafından hastaneye kaldırılan teröristin vücudunda kan pıhtılaşması oluştuğu ve bu nedenle öldüğü bildirildi.

Terörist geçen yıl Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle Rize’ye gönderilmişti.

ARACI TERK EDİP KAÇMIŞLARDI

Saldırıya uğrayan askeri araçtaki kamera görüntüleri incelendiğinde saldırganlardan ikisinde roketatar, birinde kalaşnikof tüfek olduğunun tespit edildiği, teröristlerin sahte plakalı çalıntı araçla kaçarken önlerine çıkan polis aracına da saldırı düzenledikten sonra araç değiştirip izlerini kaybettirdikleri belirtildi.

Terk edilen araçta iki adet roketatar, 8 anti tank roketatar mühimmatı, roketatar sevk motoru ve şapka ele geçirildiğini. Alınan parmak izi ile şapkadaki vücut epidel hücre örneklerinin krimiral incelemesinde terörist Süphan Çabuk’un parmak izi ile şapkadaki hücrenin Çabuk’un hücresiyle genotip uyumlu olduğunun tespit edildiğini belirtti.

ŞAPKADAKİ EPİDEL HÜCRE VE PARMAK İZİYLE SUÇU SABİT

Parmak izi çıkınca ve genitop uyumlu hücre dokularından teröristin dağdan şehir merkezine geldiği belirlenince saklandığı ev tespit edilerek kıskıvrak yakalandı.

Güvenlik güçlerine teslim olan bir başka teröristin de Süphan Çabuk’u fotoğrafından teşhis ederek, bu kişinin şehir merkezlerindeki bombalı saldırıları organize edip teröristlere bomba eğitimi verdiğini itiraf etti.

Teröristin 13 Kasım 2015 günü Lice’de şehit edilen uzman çavuşlar Selim Vural, İbrahim Dağcı ile ilgili sözde bölge sorumlularıyla yaptığı telsiz görüşmeleri de dosyada delil olarak yer aldı. Terörist Çabuk, şehir merkezlerine suikast ve bombalı sabotajlar ve intihar saldırıları için gönderilen canlı bombaların eğitiminden sorumlu olduğu gerekçesiyle cezalandırılmıştı.

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