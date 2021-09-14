O teröristin kimliği belli oldu! Başına 1 milyon TL ödül konmuş

24 Ağustos’ta etkisiz hale getirilen üç teröristten birinin 1 milyon TL ödülle aranan PKK’lı terörist Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak olduğu ortaya çıktı.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gabar bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride yer alan Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi.