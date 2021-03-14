O uçakla ilgili soru cevapsız kaldı

2016 yılında devletin VIP filosuna dahil edilen Kanada Bombardier yapımı Global Express 850 model uçakla ilgili soru önergesine Ulaştırma Bakanlığı ‘Cumhurbaşkanlığının uhdesinde’ diyerek yanıt vermedi. Önergenin sahibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Sarayın uçaklarını sorgulamak dahi bunları rahatsız ediyor ve cevap vermekten kaçıyorlar” dedi.

Devlet büyüklerinin yurtiçi ve yurtdışı gezilerinde kullanması için 5 yıl önce alınan Kanada yapımı uçakla ilgili soru önergesine verilen yanıt tepki çekti. CHP’li Ali Öztunç, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bekletildiğini iddia ettiği uçağın, 2020 yılında hiç uçmadığını ve bakım masraflarının uçağın alım fiyatını dahi geçtiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI UHDESİNDE…

Öztunç’un sorusuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Söz konusu uçakların, alımı, bakımı, operasyonları gibi idari ve mali hususlar ise; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı uhdesinde bulunmaktadır” diyerek genel bir cevap verdi.

SÖZCÜ’ye konuşan Öztunç, soru önergesine cevap vermeyen bakanlığı sert bir şekilde eleştirdi: “Milletin parasıyla alınan ve hiç kullanılmayan bir uçağı soruyoruz. Erdoğan’ın uçan saraylarına ne kadar harcandığını millet adına soruyoruz, bakanlık cevap dahi vermiyor. Ulaştırma Bakanlığı eğer bu uçaklara ilişkin bilgi vermiyorsa dükkanı kapatıp gitsinler. Bu sorulara açık cevap veremezler. Verirlerse rezil olacaklarını biliyorlar. Milletin parasının nerelere harcandığını, kimin keyfine hizmet ettiği ortaya çıkacak. Millet ekonomik sıkıntı yaşarken bunlar milletin parasını keyiflerine harcıyorlar. Bu kadar milletten uzaklaşan bir hükümet Cumhuriyet tarihinde bu topraklara gelmedi. Sarayın uçaklarını sorgulamak dahi bunları rahatsız ediyor ve cevap vermekten kaçıyorlar.”

İŞTE O SORULAR

*2016 yılında devlet VİP filosuna alınan ve sivil havacılıkta pek tercih edilmeyen Kanada Bombardier yapımı Global Express 850 model uçak neden tercih edilmiştir?

*Bu uçağın alım fiyatı nedir? Uçağın yıllık bakımı nerede yapılmaktadır? Uçağın yıllık bakım, personel ve konaklama giderlerinin 3 milyon dolar olduğu doğru mudur?

*2016 yılından bugüne geçen 5 yıllık sürede uçağın bakım onarım, personel ve konaklama giderleri için harcanan tutarın uçağın alım fiyatını geçtiği doğru mudur?

*2020 yılı içerisinde uçuş süresi sıfır saat olan bu uçağın, 2016-2020 yılları arası yıllık uçuş süresi kaç saattir?

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