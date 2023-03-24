O ‘yerli ve milli’ oldu, muhalefet şerhi koyan hakim şehir şehir sürüldü

İstanbul Beykoz’da 17 Ocak 2000 tarihinde örgüt lideri Hüseyin Velioğlu’nun öldürüldüğü, şura üyesi Edip Gümüş ile askeri kanat sorumlusu tetikçi Cemal Tutar’ın sağ yakalandığı evde ele geçen bilgisayar harddisklerinin çözümünde terör örgütüne fotoğraflı özgeçmiş raporu veren binlerce kişi tespit edildi. Yakalananlar örgüt üyesi olmaktan cezalandırıldı.

Bunlardan biri de HÜDA-PAR’ın kurucuları arasında yer alan Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE Başkanı Abdurrahman Cens idi.

FETÖ’CÜ BAŞKAN VE ÜYE OY ÇOKLUĞUYLA DÜŞME VERDİ

Kapatılan Diyarbakır DGM’nin yerine kurulan Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında, Hizbullah arşivinde fotoğraflı özgeçmiş raporu çıktığı için örgüt üyesi olmaktan dava açıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’den ihraç edilen mahkeme başkanı Menderes Yılmaz ile yine FETÖ’den ihraç edilen üye hakim Ömer Sevgiliocak’ın oy çokluğuyla Abdurrahman Cens’in Hizbullah içindeki faaliyetlerinin yardım ve yataklık kapsamında kaldığını, bu suça öngörülen zamanaşımı süresi dolduğundan hakkındaki davanın düşmesine oy çokluğuyla karar verdi.

Karar savcının da talebine uygun olduğu için aleyhe temyiz edilmeden yani dosya Yargıtay yüzü görmeden kesinleşti.

“ÖZGEÇMİŞ RAPORU ÖRGÜT ARŞİVİNDE ÇIKTI ÖRGÜT ÜYESİDİR”

Aynı heyette yer alan üye hakim Oktay Kuban ise karara muhalefet şerhi yazdırdı.

Hakim Kuban, Abdurrahman Cens’in 1986 yılında terör örgütü Hizbullah’a katıldığını, örgütün camiler yapılanmasında dersler verdiği, bir dönem köy sorumluluğu yaptığını belirtti.

Hakim Kuban, Cens’in örgüte olan bağlılığını göstermek için örgüte fotoğraflı özgeçmiş raporu verdiğini, bu raporun da 17 Ocak 2000’de örgüt lideri Hüseyin Velioğlu’nun öldürüldüğü Beykoz’daki villada ele geçen örgüt arşivinden çıktığına dikkat çekti.

Tüm bu eylemler nedeniyle sanık ile örgüt arasında fikri ve organik bir bağın kurulmuş olduğunun altını çizen hakim Oktay Kuban, bu haliyle örgüte özgeçmiş raporu veren çok sayıda kişinin örgüt üyesi olmaktan cezalandırıldıkları ve bu kararların Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşmesi nedeniyle Abdurrahman Cens’in de örgüt üyesi olmaktan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

O HAKİM SÜRÜM SÜRÜM SÜRÜNDÜRÜLDÜ

Yardım yataklık kapsamında zamanaşımından düşme kararı verilmesi yönündeki oy çokluğuyla alınan görüşe katılmadığı yönünde muhalefet şerhi yazdırdı.

Geçen süre zarfında Abdurrahman Cens, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Milli ve yerli bir yapı” olarak tanımladığı Hüda-Par içinde kurucu genel başkan Yardımcılığı yaparken, hakim Oktay Kuban ise Diyarbakır’dan İstanbul’a tayin edildi.

Hakim Kuban, burada da Ergenekon ve Balyoz kumpasıyla tutuklanan ve aralarında Çetin Doğan’ın da bulunduğu askerlerin itirazı üzerine tahliye kararları verdiği için eski FETÖ’cü HSK’daki yapılanma tarafından farklı illere düz hakim olarak tayin edilerek emekliliğe zorlandı.

Her kararname döneminde farklı illere tayin edilen hakim Kuban, şu anda ise ceza yargılamasından uzak tutularak İstanbul’da ticaret mahkemesi hakimliği yapıyor.