O yıldız Fenerbahçe’ye önerildi! Kanarya bombayı patlatabilir

Fenerbahçe, Kadıköy’de kaybettiği Galatasaray derbisiyle ağır yara almıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler, sonrasında Gaziantep, Ümraniye ve Kasımpaşa galibiyetleriyle toparlandı ve zirve takibini sürdürdü. Jorge Jesus ve öğrencileri dün akşam puan kaybına tahammül olmayan bir dönemde, ligin en zorlu deplasmanlarından birine çıktı, Adana Demirspor’la kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 sona erdi ancak karşılaşmadan çok mücadelenin hakemi Ali Palabıyık ve ekibi konuşuldu.

Ali Palabıyık’a sert tepki

Pozisyon açısından oldukça zengin geçen karşılaşmaya hakem Ali Palabıyık’ın kararları damga vurdu. Mücadelenin ardından özellikle Sarı-Lacivertli cepheden Palabıyık’a sert tepkiler geldi. Yönetici Selahattin Baki, “Ali Palabıyık, Ivan Bebek’i geçti” derken, futbolculardan Mert Hakan Yandaş, “İlginç şeyler oluyor. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum”, Altay Bayındır da, “Pozisyonlar incelenmeli, kararları anlamdım” ifadelerini kullandı. Jesus’un kırmızı kart görmesi nedeniyle konuşmaması nedeniyle Portekizli hocanın yardımcısı Joao de Deus da “Hakemler bu maçın seviyesinde değildi. Hata onların” açıklamasında bulunmuştu.

Savunmaya iki takviye

Bir yandan Aslan’ın kazandığı haftada Mavi Şimşekler engelini kayıpsız geçmeyi hedefleyen Kanarya diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kış transfer döneminin ilk hamlesini Samet Akaydın’la yapan ve bu takviye için Demirspor’a 3.7 milyon Euro ödeyen Fenerbahçe ikinci operasyonu da sol bek için düzenledi. Sarı-Lacivertliler uzun süredir scout ekibinin izlediği Jaydan Oosterwolde’ü 6 milyon Euro karşılığında İtalyan temsilcisi Parma’dan renklerine bağladı.

Türkiye’ye döndü

Savunma hattını güçlendiren Jorge Jesus’un Fenerbahçe’si hücum bölgesine de sürpriz bir şekilde Emre Demir takviyesi yapmıştı. Kayserispor formasıyla Türk futbolunun tanıdığı 19 yaşındaki genç futbolcu Barcelona’ya transfer olmuştu. Katalan ekibinde istenilen performansı gösteremeyen Emre Demir’in yolları Fenerbahçe ile kesişti ve yeniden Türkiye’ye geri dönüş yaptı. Ayağının tozuyla Sarı-Lacivertliler, Emre’yi sezon sonuna kadar maç kondisyonunu kazanmak için yeni bir takıma kiralamaya karar verdi.

Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, Barcelona’dan bonservissiz kadrosuna kattığı Emre Demir’i sezon sonuna kadar 1. Lig ekibi Samsunspor’a kiralık olarak verdi. Kanarya, Jorge Jesus’un da onayıyla genç oyuncusu Samsunspor’a ücretsiz olarak kiraladı.

Her bölgede standartın üstünde!

Fenerbahçe’de tabii ki en çok ilgi gösterilen oyunculardan biri de Ferdi Kadıoğlu… Özellikle son iki yılda performansını yukarı çeken milli oyuncu görev verilen her bölgede belli bir standartın üstüne çıkınca Avrupa temsilcilerinin de dikkatini çekti. Özellikle İtalya’dan gelen haberler de Ferdi’nin transfer döneminin yıldızı olabileceğini gösteriyor.

İtalya’da transfer savaşı başlattı

Calciomercato; Juventus, Napoli ve Milan gibi devlerin 23 yaşındaki futbolcuyu listesine aldığını yazdı. Haberde; Juventus’un, sezon sonunda sözleşmesi biten Juan Cuadrado ile yola devam etmeyeceği ve yıldız oyuncunun boşluğunu Ferdi’yle doldurmak istediği belirtildi. Öte yandan; Napoli ve Milan’ın da başarılı futbolcu için takipte olduğu yazıldı.

‘Nuamah için görüşmüyoruz’

Fenerbahçe’nin, Nordsjaelland’da bu sezon çok iyi bir performans sergileyen sol kanat oyuncusu Ernest Nuamah için teklif yaptığı önesürülmüştü. Danimarka ekibinin Sportif Direktörü Jan Laursen, bu konuyla ilgili olarak, “Nuamah için Fenerbahçeile pazarlık halinde olmadığımızı söyleyebilirim. Şu anda tüm takım kampta vesadeceidmanlara odaklanmış durumda” dedi. Ligde16 maçta 5 gol, 4 asistle oynayan 19 yaşındaki oyuncu Marsilya tarafından da izleniyor.

Union Berlin’e imza atıyordu ama…

Dünyaca ünlü yıldız Isco, sezon başında Sevilla’ya transfer olmuş ancak aralık ayında sözleşmesini feshetmişti. İspanyol hücum oyuncusu, ara transfer döneminde Alman ekibi Union Berlin ile anlaştı. Tecrübeli yıldız, imza için girdiği Alman ekibi Union Berlin kulüp binasından eli boş bir şekilde ayrıldı. Avrupa’da transfer penceresinin kapanmasıyla birlikte Isco kulüpsüz kaldı. 30 yaşındaki futbolcu, menacerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye teklif edildi. İspanyol yıldız, 1 yıl opsiyonla birlikte yarım sezonluk imza atmaya hazır.

‘Şansımız yüzde 50’

Sarı-Lacivertli Yönetimi’nin, Isco için henüz girişimde bulunmadığı öğrenildi. Teknik ekibin yapacağı değerlendirmenin ardından Fenerbahçe, teklif yapıp yapmama konusunda kararını verecek. 30 yaşındaki ortasaha oyuncusu için Konyaspor son derece istekli. Yeşil-Beyazlılar’ın başkanvekili Mehmet Akcan, “Isco ile görüşüyoruz. Transferi bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şansımız yüzde 50” dedi. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe’den cevap beklediği için diğer teklifleri beklemeye aldığı öğrenildi.