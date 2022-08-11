O ziyaret cemevini karıştırdı

Erdoğan’ın ziyareti Hüseyin Gazi Cemevi ile vakıf yönetimini karşı karşıya getirdi. Cemevi dedesi Hüseyin Öz, “Aralarında büyük anlaşmazlık çıktığını” açıkladı…

Saygı ÖZTÜRK

Ankara Mamak’taki Hüseyin Gazi Cemevi’ni Cumhurbaşkanı’nın ziyaret etmesi ve ziyaret öncesi cemevinin duvarındaki Hacı Bektaş-ı Veli, Hz. Ali ve Atatürk resimlerinin boyayla kapatılıp, diğer duvara çerçeveli resimlerinin asılması Alevi cemaatini ve derneklerini böldü. Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu üyesi dede Hüseyin Öz, ziyaret sonrası büyük anlaşmazlıkların ortaya çıktığını belirtti.

‘AKP’NİN DEDESİ’

Öz, şunları söyledi: “Bana çok sayıda hakaret içerikli telefon geliyor. Beni, ‘AKP‘nin dedesi’ ilan ediyor ve hedef gösteriyorlar. Laiklik, Mustafa Kemal, Cumhuriyet benim kırmızı çizgilerimdir. Cumhurbaşkanı’nı davet eden benmişim gibi gösteriliyor. Ayrıca gelebilir, bundan bir rahatsızlık duyulmamalı. Böyle bir ziyaret olacağını vakıf başkanı biliyormuş. İki gün önce kimseye söylenmemesi ricasıyla bize söyledi. Şu anda ikiye bölünmüş durumdayız. Dernek ve vakıf birbirine karşı hale geldi. Ben dernek yönetimindeyim. Bize dönük eleştirilerin başında ‘Niçin resmin üstünü boyayla kapattırdınız?’ sorusu geliyor. Art niyetimiz yoktu. Çerçeveli resimler Cumhurbaşkanı geldiğinde asılı olduğu yerde kalacak. Yeni çerçeveler yaptırılıp, boyanan yağlıboya resimlerin yerine asılacak. Böylece cemevinin iki duvarında Hacı Bektaş-ı Veli, Hz. Ali ve Atatürk’ün ikişer resmi olacak. ”

MÜJDE BEKLENDİ

Tunceli Cemevi dedesi Ali Ekber Yurt da görüşlerini SÖZCÜ’ye şöyle anlattı: “Cemevinin eski şeklini bilmiyorum. Seçilmiş Cumhurbaşkanı her kesimi ziyaret etmeli. Alevilerin bazı talepleri var. Bu konuda Cumhurbaşkanı’nın bir müjdesi olacağını bekledik. Ancak böyle bir müjde çıkmadı. Yine de ziyareti olumlu buluyorum.”