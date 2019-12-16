Obama: Kadınlar erkeklerden hiç tartışmasız daha iyi

Singapur’da katıldığı özel bir etkinlikte konuşan Obama, dünyadaki birçok sorununun nedeninin yaşlı ve genellikle iktidarı elinde tutan erkekler olduğunu söyledi.

​

‘Mükemmel değilsiniz ama daha iyisiniz’

Başkanlığı sırasında kadınlar tarafından yönetilen bir dünyanın nasıl olacağını uzun uzun düşündüğünü anlatan eski ABD Başkanı, “Şimdi, kadınlar, bilmenizi istiyorum ki siz mükemmel değilsiniz, siz biz erkeklerden hiç tartışmasız daha iyisiniz” dedi.

Obama, konuşmasının devamında, “Bundan eminim, eğer dünyadaki her ülke iki yıllığına kadınlar tarafından yönetilse, yaşam standartları, gelir ve her konuda kapsamlı bir gelişme görürdünüz…” diye ekledi.

‘Liderler zamanı gelince çekilmeyi bilmeli’

Tekrar liderliğe dönmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu da yanıtlayan Obama, liderlerin zamanı geldiğinde kenara çekilmesi gerektiğini savundu.

“Eğer dünyaya ve sorunlara bakarsanız, genellikle yoldan çekilmeyen yaşlı insanlar, genellikle yaşlı erkekleri görürüsünüz” diye ekleyen Obama şunlar söyledi: “Siyasi liderlerin kendilerine orada bir iş için bulunduklarını, ömür boyu orada kalmayacaklarını hatırlatmaları ve bunun için çalışmaları önemli. Elinizdeki yetkilerle kendinize atfettiğiniz önem duygusunu güçlendirmek için orada değilsiniz.”