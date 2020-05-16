Obama’dan halefine Covid-19 eleştirisi

ABD tarihinde eşi benzerine çok az rastlanan bir olay dün gerçekleşti… İki dönem üst üste ABD Başkanı olarak görev yapan Barack Obama, üstü kapalı bir şekilde halefini eleştirdi.

Katıldığı bir sanal mezuniyet töreninde konuşan Obama, “Dürüst olalım, böyle bir hastalık Afro-Amerikan toplumların yıllardır uğraştığı eşitsizlik ve ekstra yükü gözler önüne serdi. Covid-19’un orantısız etkisini toplumlarımızda görüyoruz. Her şeyden öte bu salgın ülkeyi yönetenlerin ne yaptıklarını bilmediğini açıkça ortaya koydu. Ülkeyi yönetenlerin birçoğu görevdeymiş gibi davranmıyor bile” ifadesini kullandı.

ABD tarihinde daha önce bir başkanın kendisinden sonra gelen başkanları eleştirmesine çok sık rastlanmamıştı.