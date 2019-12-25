Obanın başına Dündar Bey geçiyor! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 6. son bölüm izle

Kuruluş Osman 6. son bölüm ile ATV ekranında yayınlandı. Başrollerinde, Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Özge Törer, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel’in yer aldığını dizinin son bölümünde; Osman, Aybars’ın katili Salvador’un tuzağına düşer. O sırada Şeyh Edebalı rüyasında beyaz bir güvercinin bir kafese hapsolduğunu ve yılanın onu öldürmeye çalıştığını görür ve Osman’ın imdadına koşar. Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman 6. son bölüm izleme linki…

Kuruluş Osman’ın son bölümünde; Osman, Yannis’in tuzağına düşer ve iki kişiyi Aybars’ın katili sanarak Bamsı Beyrek’e getirir. Yannis, öte yandan Selcan Hatun’a tuzak kurar. Osman’dan kendi canına Selcan Hatun’un canını karşılık görür. Osman ise annesi kadar çok sevdiği Gündoğdu amcasının eşi olan yengesi Selcan Hatun’u kurtarmak ister.

KURULUŞ OSMAN 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı yayınlandığı takdirde aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.



KURULUŞ OSMAN FRAGMAN



KURULUŞ OSMAN 6. SON BÖLÜM İZLE

Bamsı Beyrek’in oğlu Aybars gizemli düşmanların tuzağına düşmüş ve öldürülmüştü. Osman ise katillerin peşindeyken bu kez tuzağa düşen kendisi olur.

Osman ile Bala Hatun kendi aralarında sözlenir. Bala Hatun’un babası Şeyh Edebalı’dan müsaade ister ancak Edebalı Osman Gazi’yi huzurunda kabul etmez. Bu durum Osman Bey’i derinden yaralar. Osman ve Bala Hatun, her türlü zorluğu göğüslemek ve birbirlerini beklemek için sözleşirler.

Selcan Hatun, obaya gelir, Batur Bey ile Osman Gazi’yi barıştırır. Bu durumdan rahatsız olan tek kişi Osman’ın kuyusunu kazan Dündar Bey’in eşi Zöhre Hatun’dur. Öte yandan kızı Aygül ile Alişar Bey’i evlendirmek için elinden geleni yapar. Ancak Aygül’ün gönlü Osman Gazi’dedir.

Dündar Bey, Sofya ile Kolonoz’un tuzağına düşmek üzeredir. Alişar Bey’i ve obayı gözardı edip düşmanla anlaşma yapmak ister. İşte burada uyarı Selcan Hatun’dan gelir. Obaya gelen Abdurrahman Gazi, beraberinde acı bir haber de getirmiştir. Oba şoka uğrar. Ertuğrul Gazi’nin hasta olduğu ve Kayseri’de tedavi gördüğünü bildirir.

Ertuğrul Bey haber de göndermiştir: “Kardeşim Dündar vekilimdir, oğullarım itaat etsin.” demiştir. Ve Dündar Bey’e yüzüğünü göndermiştir. Obanın yeni Bey’i Dündar Bey olmuştur. Osman Gazi ise kendi beyliğini kurmanın hayallerini kurmaktadır.