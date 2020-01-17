Obez IŞİD’liyi kamyonla götürdüler

İngiliz Daily Mail gazetesinin şişman anlamına gelen “fat” sözcüğünü vurgulayıp, “fetwa” (fetva) ifadesiyle kelime oyunu yaparak sunduğu habere göre; son aylarda yakalanan en “büyük” IŞİD’lilerden biri olarak değerlendirilen Şifa el-Nima, Musul’daki sığınakta yakayı ele verdi.

Dinci terör örgütü IŞİD’in “Jabba the Hutt”u (Star Wars karakteri) olarak nitelendirilen adamın, bilim insanlarının, din adamlarının idam edilmesine ve bir caminin bombalanmasına yol açan fetvalar ve kararlar verdiği belirtildi.

Irak polisi, IŞİD müftüsü olduğu ifade edilen Şifa el-Nima’nın terör örgütünün önde gelen liderlerinden olduğunu açıkladı.

Şifa en-Nima, infaz talimatlarının yanı sıra, Yunus Peygamber’in mezarının bulunduğu alanın da aralarında bulunduğu bazı kültürel hazinelerin imha edilmesi yolunda emirler vermekle de suçlanıyor.