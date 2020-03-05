Obezite için İBB’den niyet mektubu

Bu yıl ilk kez tüm dünyada ortak kutlanan 4 Mart Dünya Obezite Günü’nde, İstanbul’da obeziteyle mücadele adına önemli bir adım atıldı.

İBB, Danimarka Konsolosluğu ve Novo Nordisk, “Diyabeti Değiştiren Şehirler Programı”na İstanbul’un “Obeziteyi Değiştiren Şehir İstanbul” projesiyle katılması için niyet mektubu imzaladı. Program, nüfuslarının toplamı 150 milyonu aşan 22 şehirde yürütülüyor.

İMZALAR ATILDI

Malta Köşkü’nde düzenlenen programda niyet mektubuna imzayı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Danimarka Başkonsolosu Anette Snedgaard Galskjøt, Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Burak Cem attı.

İstanbul’un sağlıklı gelişimine katkı sunmayı amaçlayan ve Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) ile Diyabetli Çocuklar Vakfı’nın (DİYAÇEV) ortaklığıyla sürdürülecek olan proje, obezite ile mücadele ederek diyabetin artışını azaltmayı hedefliyor.

KRONİK HASTALIKLAR ARTIYOR

Programda konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, kronik hastalıkların; tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını belirterek “Özellikle obezite ve diyabet, kronik hastalıklar ve nedenleri içerisinde gittikçe artan oranda pay sahibi. Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, nüfusun yaşlanması gibi sebepler obezite ve diyabete zemin hazırlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı ve belediyemizin diğer kurumlarıyla birlikte çeşitli çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’DE 6.5 MİLYONDAN FAZLA DİYABET HASTASI VAR”

Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Burak Cem de Türkiye’nin, Avrupa’daki en yüksek diyabet sıklığına ve üçüncü en yüksek diyabetli birey sayısına sahip ülke olduğunu söyledi.

Her 100 kişiden 14’ünde diyabet hastalığı görülen Türkiye’de Ekim 2019’da yayınlanan 9. Diyabet Atlas verilerine göre 6.5 milyondan fazla diyabet hastası bulunduğuna dikkat çeken Cem, şehirleşmenin getirdiği hareketsiz yaşam, sağlıksız ve yanlış beslenme ve genetik yatkınlık gibi faktörlerin hem obezite hem de diyabete zemin hazırladığını sözlerine ekledi.

“OBEZİTELİLERDEN ÜLKE YAPSAK EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLUR”

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, bugün dünyada, 650 milyon obeziteli birey bulunduğuna da dikkat çeken Cem, “Yine, 5 yaşın altındaki 41 milyon çocuk ise fazla kilolu veya obeziteli. Obeziteli bireylerden oluşan bir ülke yapsak dünyanın üçüncü büyük ülkesi olur” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE VE DANİMARKA İLİŞKİLERİ DAHA DA GÜÇLENDİ”

Danimarka Başkonsolosu Anette Snedgaard Galskjøt ise, “Türkiye ile Danimarka arasındaki işbirlikleri yeni bir halka ile daha da güçlendi. Danimarka hükümeti olarak hem ülkemizde hem de dünyada Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Hedeflerine uyumu önemsiyor ve bu hedeflere ulaşmamızı sağlayacak tüm çabaları desteklemeyi amaçlıyoruz” dedi.

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