Obradovic özel uçakla Sırbistan’a dönüyor!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, corona virüs salgını nedeniyle ailesi ile birlikte Sırbistan’a dönme kararı aldı.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, katıldığı bir televizyon programında Obradovic ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Türkiye’deki Sırp vatandaşları özel bir uçakla ülkeye getireceklerini belirten Dacic, “Fenerbahçe koçu Zeljko Obradovic ve ailesi de o uçakla birlikte Sırbistan’a dönecek” açıklamasını yaptı.

“BAZI İSİMLER TÜRKİYE’DE KALMA KARARI VERDİLER”

Takımdaki diğer Sırbistan vatandaşları için de konuşan bakan, Sırp oyuncuların ve bazı öğrencilerin Türkiye’de kalma kararı verdiklerini ve şu anda onları geri getirmeyeceklerini belirtti.

KALINIC: “TEST İÇİN ISRAR ETTİK”

Fenerbahçe’nin Sırp oyuncusu Nikola Kalinic ise, “Şu anda hiçbir şey bilmiyoruz. Bir test yaptırdık, takımın bir kısmı bir test daha yaptırmak için yine hastaneye gidiyor. Tüm kış boyunca takımda hastalık vardı ve biz bu yüzden teste girmek için ısrarlı olduk ve kimlerin soğuk algınlığı, kimlerin corona virüs taşıdığını görmek istedim” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko’da tüm oyuncular, teknik ekip ve yöneticiler teste girerken, idari menajer Cenk Renda’nın corona virüs testi pozitif çıkmıştı.