Oda arkadaşını zehirlemek için radyoaktif madde satın almaya çalışan şahıs, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kuzey Karolina’nın Charlotte kentinde görülen davada sunulan belgelere göre, 28 yaşındaki Bryant Budi isimli zanlı oda arkadaşını zehirlemek için internet üzerinden radyoaktif madde satın almaya çalıştı.

Daha önce de oda arkadaşını zehirlemek için kiralık katil tutmaya çalıştığı belirlenen zanlı, 78 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemede işlediği suçtan dolayı pişmanlığını ifade eden Budi, oda arkadaşının evsiz olduğunu, kendisinden para istediğini ve parayı vermemesi durumunda ailesini öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürdü. Buda, “Ne kadar özür dilesem az. Bu davranışım tehlikeli ve gereksiz bir davranıştı” dedi.

Davadaki iddia makamı, zanlının radyoaktif madde satın almak için internet üzerinden iletişime geçtiği kişinin satıcı kılığındaki bir FBI ajanı olduğunu ve Budi’ye radyoaktif madde yerine herhangi bir fonksiyonu olmayan plasebo tozu gönderdiğini belirtti.

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