Oda Tv davası – Fethullahçıların yarım bıraktığını kripto fetöcüler tamamlamaya gayret ediyor





Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası'nda, tutuklu gazeteciler ve basın özgürlüğü ele alındı. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın tutuklanmasını değerlendiren Gazeteci İsmail Saymaz 10 yıl sonra Fethullahçıların yarım bıraktığını kripto fetöcüler tamamlamaya gayret ediyor ifadeleriyle yorumladı. Tele1'e destek olmak için:

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