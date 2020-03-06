Oda TV Yayın Yönetimi Barış Pehlivan adliyede

Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç, Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerinin yer aldığı haberi yayınladıkları gerekçesiyle önceki gün tutuklanmıştı.

Oda TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da aynı soruşturmada kapsamında savcılığa ifade vermek için bugün adliyeye gitti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan Pehlivan, adliye önünde açıklama yaptı. Pehlivan’a HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile avukatları eşlik etti.

“BEN DE BÜYÜK İHTİMALLE SANIK OLACAĞIM”

Pehlivan açıklamasında şunları söyledi:

*Barış Terkoğlu ve biz 19 ay Silivri Cezaevi’nde tutuklu kaldık ve o duvarları aşıp çıktık. Gazeteciliğe devam ettik. Biz 2011 Türkiye’sinde bunu yaşarken, Oda TV kapatılmadı.

*Ben şu an BTK’nın idari tedbir iddiasıyla geçici olarak kapattığı ve şu an okuruna ulaşamayan Oda TV’nin genel yayın yönetmeniyim. Burada Barış’ın da şüpheli olduğu davanın büyük ihtimalle sanığı olacağım. Onun için çağırdılar. Avukatlarımızı aradılar ve ifade vermeye geldim.

“NE BEN NE BARIŞ NE DE SONER AĞABEY KAÇACAK DEĞİLİZ”

*Tıpkı Fetullahçılar gibi sabahın 4’ünde o eve polis gitmeyebilirdi. Ne Barış, ne ben, ne Soner ağabey kaçacak insanlar değiliz. Biz bu toprakların insanlarıyız. Biz nasıl bundan 9 yıl önce sırf gazetecilik yaptığımız için içeri girdik, sırf gazetecilik yaptığımız için bedel ödediysek yine gireriz. Yine çıkarız, yine gazetecilik yaparız.

“BÜTÜN DERDİMİZ GAZETECİLİKTİR”

“Biz Aziz Nesin’lerin, Sabahattin Ali’lerin, Rıfat Ilgaz’ların torunlarıyız” diyen Pehlivan, “Nasıl Marko Paşa’dan sonra Malum Paşa açılmışsa, nasıl Hür Malum Paşa açılmışsa, Oda TV’ler kapatılır başka Oda TV’ler de açılır. Bizim bütün derdimiz kamuoyunu bilgilendirmektir. Bütün derdimiz gazeteciliktir. Bütün derdimiz bu toprağın insanlarının mutlu olmasıdır” diye konuştu.

Barış Pehlivan ve avukatları daha sonra soruşturma savcısına ifade vermek üzere adliye binasına girdi.

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