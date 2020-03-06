Oda – Yılmaz Özdil yazdı.

Oda – Yılmaz Özdil

50 metrekarelik bir odaydı.

Retina taramasıyla giriliyordu.

17 haneli kapı şifresi üç günde bir değiştiriliyordu.

Kamuoyunda kısaca “kozmik oda” olarak biliniyordu.

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Üç renkli dosyalar vardı.

Siyah.

Beyaz.

Turuncu’ydu.

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Arazide görev verilecekse, siyah.

Meskun mahalde görev verilecekse, beyaz.

Vasfını yitirdiği için artık görev verilmeyecekse, turuncu’ydu.

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Bu dosyalardaki isimler, helal süt emmiş, dürüst, namuslu, güvenilir, çevresinde sevilen, lider özellikleri taşıyan, irticaya-suça bulaşmamış, vatanını satmayacak yurttaşlar arasından seçilmişti.

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Baskın, pusu, keşif yapacaksa, siyah kuvvet’ti.

Direniş, istihbarat, haberleşme, ikmal yapacaksa, beyaz kuvvet’ti.

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Yani, çağdaş Kuvayı Milliye’ydi.

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Bu isim listesi deşifre edilirse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekası tehdit altına girerdi.

Hayati önemdeydi.

O yüzden “kozmik gizlilik seviyesi”yle korunuyordu.

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Sene 2009…

Çukurambar’da bir otomobil durduruldu.

Sivil kıyafetli iki subay gözaltına alındı.

Biri albay, biri binbaşıydı.

Akp medyasında “suikast” manşetleri patladı.

Güya bu yakalanan subaylar, Bülent Arınç’a suikast yapacaklardı.

Bu korkunç yalan, kapıyı kırmak için levye olarak kullanıldı.

Kozmik Oda’ya girildi.

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125 milyon word sayfası ebatında “devlet sırrı” çalındı.

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Ordunun silah depoları, cephanelikleri imha edilirse, gizlenmiş sivil depoların adresleri kimlerde olacak?

Havaalanları zarar görürse, hangi şehirlerarası yollar pist olarak kullanılacak?

İşgalcilerin ilerlemesini engellemek için hangi demiryolları havaya uçurulacak, hangi viyadükler patlatılacak?

Bölgeyi bataklığa çevirmek için hangi barajların kapakları açılacak?

Hepsi çalındı.

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Mazaallah memleket işgale uğrarsa kimler göreve çağırılacak?

Hangi balıkçı barınakları kullanılacak, silah kaçırmak için kimlerin teknesi kullanılacak?

Hangi kahvehane, hangi park, hangi bakkal, hangi fırın buluşma noktası olacak?

Mazotu gizlice nereden alacağız?

Yaralananlar olacak, hastaneye gidemezsin, hangi doktorlar gizli ameliyatlar için yeraltına inecek, hangi eczacılar ilaç temin edecek?

Elektrik kesik, telefon yok, hangi taksici, hangi çiçekçi kuryelik yapacak?

Hangi mühendis, hangi mimar, hangi avukat hangi işe yarayacak?

Senin kırtasiyeci zannettiğin, mobilyacı zannettiğin, tuhafiyeci zannettiğin kişiler, aslında kim?

Adresler, kapı numaraları, kodlar, şifreler, hepsi çalındı.

Vatan için hayatını ortaya koyacak olan yaklaşık 100 bin sivil yurtseverin isim listesi, çalındı.

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Devletin “nefsi müdafası”na tarihimiz boyunca böylesine büyük bir darbe vurulmadı.

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Ve, o dönemde hayatını ortaya koyarak, Kozmik Oda’ya girenlerle mücadele eden, gazetecilik mesleğinin yüzaklarından Barış Terkoğlu, dün tutuklandı.

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Kozmik Oda’yı kendi ellerinizle komple Amerikan istihbaratına vereceksiniz…

Sonra utanmadan, Oda Tv rahmetli istihbaratçıyı deşifre etti diyeceksiniz, öyle mi?

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Gazeteciler olarak, devlete çöreklenmiş bu ikiyüzlülüğü cümle aleme deşifre etmezsek… “O da” bizim ayıbımız olsun!

Yılmaz Özdil