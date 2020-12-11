Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 27 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ekim 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 27 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 895 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ekimde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 146 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 270 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, eylül ayında bankalar 50 milyon dolar ve diğer sektörler 650 milyon dolar net borçlanma yaptı. Bu dönemde, genel hükumet de 2 milyar 500 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında ise yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 121 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 432 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ekim ayında bankalar 1 milyar 995 milyon dolar, genel hükümet 52 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 534 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise ekim ayında 4 milyar 183 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2019 Ocak-Ekim 2020 Ekim 2020 Ocak-Ekim A- CARİ İŞLEMLER HESABI 9.649 -273 -31.055 1. İhracat 150.817 17.219 134.743 2. İthalat 162.951 18.486 165.369 Mal Dengesi -12.134 -1.267 -30.626 3. Hizmet Gelirleri 54.132 3.622 27.344 4. Hizmet Giderleri 22.417 2.046 20.758 Mal ve Hizmet Dengesi 19.581 309 -24.040 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 5.046 541 5.586 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 15.565 1.154 12.843 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 9.062 -304 -31.297 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 587 31 242 B. SERMAYE HESABI 37 -1 -29 C. FİNANS HESABI -911 -2.852 1.537 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.364 276 2.211 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 7.440 303 5.373 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 3.675 -139 -434 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 1.375 2.756 -12.350 11.1. Hisse Senetleri 62 -146 -5.803 11.2. Borç Senetleri 1.313 2.902 -6.547 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 7.411 -1.309 -2.344 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 2 0 33 12.3. Bankalar 5.706 -4.823 -1.406 12.4. Diğer Sektörler 1.703 3.514 -971 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.546 -1.379 4.873 13.1. Merkez Bankası 545 54 12.564 13.2. Genel Hükümet -1.026 -52 -530 13.3. Bankalar -2.741 -1.930 -769 13.4. Diğer Sektörler 8.768 549 -6.392 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 10.597 2.578 -32.621 D. NET HATA VE NOKSAN -4.477 1.605 -5.830 GENEL DENGE -6.120 -4.183 38.451 E. REZERV VARLIKLAR 6.120 4.183 -38.451 14. Resmi Rezervler 6.120 4.183 -38.451 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

(Bitti)