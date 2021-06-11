Ödenek bitti, 7 caminin elektriği kesildi

Mardin’deki camilerde elektrik krizi yaşanıyor. Mardin’in en büyük camilerinden olan Ulu Cami, Sadık Yay ve Yüksel camileri başta olmak üzere 7 cami ile bir kuran kursunda elektrik kesintisi yaşanıyor.

Özel elektrik firması ekiplerince borcu nedeniyle elektriği kesilen camilerin aboneliğinin de iptal edildiğini öğrenildi. Camilerin bazı giderleri devlet ve belediyeler tarafından karşılanırken cami içinin ısıtılması konusunda ise farklı bir sayaç ve elektrik aboneliği gerekiyor.

Camilerin ısınma giderleri cami bütçesinden karşılanıyor. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik “10-15 aylık elektrik borçları birikmiş. Bu klimaların imamın kontrolü dışında açılmasından kaynaklanıyor. Konuşuldu. Tekrar açılacak. Cemaat ve vatandaşların yardımıyla o borçlar ödenecek. Ödenek de kısıtlı. Borç yapılandırılacak. Ödenek talebinde de bulunduk” dedi.