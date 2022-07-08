ODTÜ’de mezuniyet törenlerine engel! Bu pankartlardan korktular

Türkiye’nin köklü üniversitelerinden ODTÜ’deki mezuniyet töreni, pankartlar ve protestolardan çekinen rektörlük tarafından iptal edildi. Önceki yıllardaki törenlerde “Senden bir diploma fazlam var”, “Ülkeyi trafolar değil ampul kararttı”, “806 bin farkla büyük seçim ister misiniz?” gibi pankartlar açılmıştı.

Deniz AYHAN

Her yıl 3 bin civarında mezun veren ve Ankara’daki Devrim Stadyumu’nda görkemli diploma törenleri yapılan ODTÜ’deki mezuniyet töreni, pankartlar ve protestolardan korkan rektörlük tarafından “güvenlik” gerekçesiyle iptal edildi.

Rektörlükten öğrencilere gönderilen mesajda “Son dönemlerde farklı grupların gerçekleştirdikleri izinsiz toplantı ve eylemlerle farklı, yanlı ve yanlış bir gündem oluşturma veya üniversiteyi çeşitli gruplaşmaların merkezi haline getirme çabasının belirgin bir şekilde görüldüğü” gerekçesiyle, “Farklı grupların töreni kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevireceği yönünde bilgiler almış bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Diploma törenlerinin Devrim Stadyum’u yerine 2-5 Ağustos tarihleri arasında fakültelerde düzenleneceği belirtildi.

2018’DE DÖRT ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

2019’da Ekrem İmamoğlu‘nun kazandığı İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından ODTÜ’lü öğrenciler “Bu pankartın dörtte biri sahte” pankartı açmıştı. Geçmiş tarihlerdeki törenlerde, “Senden bir diploma fazlam var”, “Ülke güvenliğine kayyum atansın”, “Zor olan ODTÜ’den mezun olmak değil, Türkiye’de hayatta kalmak”, “Ülkeyi trafolar değil ampul kararttı”, “Eskiden 2 diploma almak modaydı şimdi 2 mazbata almak moda oldu”, “806 bin farkla büyük seçim ister misiniz?” gibi pankartlar açılmıştı.

2018 yılındaki törende de “Tayyipler âlemi” karikatürü açan beş öğrenciden dördüncü “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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