ODTÜ’de öğrenci faaliyetlerinin yasaklanmasına tepki: Bize Kenan Evren’i hatırlatıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, ODTÜ’de 17 öğrenci topluluğunun etkinliklerinin 45 gün süreyle yasaklanmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Gökçen, şunları söyledi:

* Geçtiğimiz günlerde ODTÜ’de 17 öğrenci topluluğunun etkinliklerinin 45 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu. Bu kapsamda yasaklanan etkinlikler arasında Aykut Kence Evrim Konferansı da bulunuyor.

* Erdoğan’ın kayyumları, bilimin merkezi olan üniversitede bilimsel gerçekliklerin konuşulmasından rahatsız oluyor.

* Süreç içerisinde bazı grupların üniversiteye dışarıdan getirilmesini ve polisin kampüs içindeki uygulamalarını protesto eden öğrencilere soruşturma açıldığı belirtiliyor.

* Üniversitede siyaset istemiyoruz diyerek siyasetin ta kendisini yapanlar, bize Kenan Evren’i hatırlatıyor.

KAYIRMACILIĞI DÜZEN HALİNE GETİRDİLER

* Boğaziçi Üniversitesi’ni ve Türkiye’nin bütün köklü kurumlarını bitirmeye yemin etmiş gibi davrananlar, torpili ve kayırmacılığı bir düzen haline getirdi.

* Ürettikleri bilimsel eserler ve öğrencilerine ilham kaynağı olmalarıyla tanınan akademisyenlerin görevine siyasi sebeplerle son verilirken Türkiye’nin dört bir yanından adrese teslim kadro ilanları ve akademide mobbing haberleri geliyor.

YÖK KALKACAK

* Atanmış rektörler, Boğaziçi ve ODTÜ’de de öğrenci düşmanlığına devam ediyor. Kararlıyız: İktidarımızda YÖK kalkacak. Üniversiteler özerk yapıya kavuşacak. Rektörler üniversite bileşenleri tarafından seçilecek.

* Farklı düşünüyor, farklı yaşıyor diye kimse fişlenmeyecek, yasaklanmayacak. 4 ay sonra derin bir nefes alacak, üniversitelerimizde güçlü bir değişimle hızlıca ayağa kalkacağız.