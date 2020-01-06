ODTÜ’deki ağaç katliamıyla ilgili yeni gelişme! Yurt yapımına mahkeme ‘dur’ dedi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de 2019 mayıs ayında yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna karşı öğrenciler direnmiş ancak ağaç kesimine engel olamamıştı. Araziyi devretme yetkisine sahip olan ODTÜ Geliştirme Vakfı ise araziyi KYK’ye devretmeyeceğini açıklamış, bu gelişmenin ardından Çankaya Belediyesi ekipleri inşaatı durdurmuştu.

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YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

T24’ün haberine göre, bu gelişmelerin ardından ODTÜ Geliştirme Vakfı’nın açtığı davada Ankara 11’nci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme tarafından verilen kararda, “Kamu hizmeti olarak kanunla kendisine verilen öğrenci yurdu yapılması işinin gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması karşısında, taraflar arasında imzalanan protokolün idari sözleşme niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“HERHANGİ BİR SÖZLEŞME YOK”

Kararda, yurdun yapılacağı parsellerin bulunduğu taşınmazlar üzerinde 1984 yılında ODTÜ Geliştirme Vakfı Iehine intifa (yararlanma) hakkı kurulduğu belirtildi. İntifa hakkının tapuya şerh edildiği ve halen devam ettiği, adı geçen vakfın kullanım ve yararlanma hakkı bulunan taşınmazlar üzerinde intifa hakkı sahibi tarafından, bu hakkın kullanımının Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne devrine ilişkin herhangi bir devir sözleşmesinin bulunmadığına dikkat çekildi.

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YAVAŞ HAREKETE GEÇMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ODTÜ’de polis müdahalesi ve ağaç kesiminin ardından ODTÜ yönetimiyle görüşüp ruhsatsız alana karşı harekete geçmişti. Yavaş, ODTÜ yönetimine ağaçlara kıyılmaması karşılığında yurt yapımını üstlenmeyi teklif etmişti.

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