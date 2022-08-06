ODTÜ’lüler yasaklara ‘devrim’ dedi! Açılan pankartlarla yine gündem oldu

ODTÜ öğrencileri ve mezunları, rektörlüğün Devrim Stadyumu’nda düzenlenecek mezuniyet törenini yasaklamasının üzerine kendi mezuniyet törenlerini yaptı. Öğrenciler zeka dolu pankartlarla yine gündem oluşturdu.

Deniz AYHAN

Her yıl 3 bin civarında mezun veren ve ‘’Devrim” stadyumunda görkemli diploma törenleri yapılan ODTÜ’deki mezuniyet töreni, pankartlar ve protestolardan korkan rektörlük tarafından ‘’Güvenlik” gerekçesiyle iptal edildi. Rektörlük törende ‘’Farklı grupların amaçları doğrultusunda protesto yapacaklarından endişe edildiğini” öne sürdü.

ODTÜ öğrencileri ve mezunları, rektörlüğün Devrim Stadyumu’nda düzenlenecek mezuniyet törenini yasaklamasının üzerine kendi mezuniyet törenlerini kendileri gerçekleştirdi.

ODTÜ öğrencileri ve aileleri Devrim Stadyumu’nda buluştu, ODTÜ’lülerin zeka dolu pankartları gündeme oturdu.

“BAY KEMAL ÖNLEMİ ALMIŞLAR”

Rektörlüğün geri adım atması ancak yerleşkeye yalnızca öğrencilerin yakınlarının alınacağını duyurmasının ardından, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da “Rektörlük yerleşkeye girişlere ‘birinci derece aile yakını’ kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmayın,, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok” dedi.Mezuniyet töreni sonrası da ‘’Gözlerinizden öpüyorum” mesajı paylaştı.

“ZEKA DOLU PANKARTLAR”

Rektörlüğün yasağına karşı düzenlenen tören Devrim Stadyumu’nda başladı. Öğrenciler zeka dolu pankartlarla yine gündem oluşturdu.

Pankartlardan bazıları şöyle oldu:

-Bazen 128 milyar dolar gibi ortadan kaybolmak istersin

-20 yılda bıraktıkları travmayı ben bile çözümleyemem

-Ay TEK adamla ömür mü geçer

-Gözlerime bak ne görüyorsun? – Mezuniyet ışıltısı

-Gözlerimizdeki ışıltıyı da satmışlar

-Notları tayin eden Allah’tır

-Şöyle düşün; KPSS’ye de girmiş olabilirdik

-Ortalamamızı TÜİK hesaplasın

-Enflasyon sebep; faiz sonuç. Dinozora kimse bir şey yapmadı.

-Liman sizin, kıyı bizim; rant sizin, rektör sizin, DEVRİM bizim.

-Soruları değil, sorunlarımızı çalın

-Cem Aziz Çakmak, Ali Tatar, İlhan Selçuk, Türkan Saylan, Muzaffer Tekin, Kaşif Kozanoğlu, Kuddusi Okkır, Murat Özenalp, Özden Örnek… Bu gençlik unutmaz.

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