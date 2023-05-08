Ödül töreninde CHP’li vekil ile tartışan Bakan Karaismailoğlu salonu terk etti





Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 2022 Başarılı Gazeteciler Yarışması’nın ödül töreninde AKP Trabzon Milletvekili adayı ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya arasında tartışma çıktı.

“KİRALIK TESİSLERİ TRABZONSPOR’A TESİS EDECEĞİZ”

Sanat ödülü alan Adnan Taç’a ödül vermek için sahneye çıkan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya burada bir konuşma yaptı. Kaya, “Biliyorsunuz bir Avni Aker stadımız vardı. Avni Aker stadımız elimizden alındı, TOKİ’ye verildi. Millet Bahçesi yapıldı. Trabzonspor’umuza da Akyazı’daki tesisler tahsis edildi ama Trabzonspor orada kiracı konumunda. Ben buradan iktidarın bakanına ve milletvekillerine sesleniyorum. Yapılacak ilk seçimlerde iktidara geleceğiz ve Trabzonspor’umuza orayı tahsis edeceğiz ve devredeceğiz ama iktidardan gitmeden şurada bir hafta kalmış isterseniz bunu siz yapın diye de öneriyorum” dedi.

ÖNERİ DE BULUNAN KAYA’YA, BAKAN “SİYASET YAPMA” DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşma yaptıktan sonra protokoldeki yerine giden Ahmet Kaya’ya Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Burada siyaset yapma” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine salonda tansiyon bir anda yükseldi. CHP’li Kaya ise “Ben siyaset yapmıyorum, Trabzonspor’la ilgili bir öneride bulundum” diyerek cevap verdi.

“CAMİDE SİYASET YAPIYORSUNUZ”

Bakan Karaismailoğlu ayağa kalkarak “Geçende de yaptı, cevap vermedim. Boşver ya sen ne anlarsın ya, sizin yaptığınız işleri biliyoruz” deyince, Kaya “Ben de sizin yaptığınız işleri biliyorum. Siz camide siyaset yapıyorsunuz” karşılığını verdi.

CHP Trabzon Milletvekili Adayı Sibel Suiçmez de Bakan Karaismailoğlu’na ”Yıllardır biz bu ödül törenlerinde siyaset dinledik” dedi. Katılımcılar iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı, Bakan Karaismailoğlu salonu terk etti, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da bakanla birlikte salondan ayrıldı.