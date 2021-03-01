Off-road tutkunları, Frigya'yı gezdi

AFYONKARAHİSAR (AA) – Türkiye'nin farklı şehirlerinden "4×4 Afyon Gezisi" programı için Afyonkarahisar'a gelen 25 off-road tutkunu, etkinliğin ikinci gününde Frigya'yı gezdi.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ile Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde bir araya gelen off-road tutkunları, Frigya'nın önemli noktaları, Memeç kayalıkları, Emre Gölü, Göynüş Vadisi, Ayazini köyündeki kaya yerleşimleri ve Avdalaz Kalesi'ni ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Emre Gölü'ndeki programda off-road tutkunlarıyla, Flyboard Türkiye Şampiyonu Kahraman Aktaş'ın gösterisini izledi.

Aktaş'ın Emre Gölü'nde "gizemlişehirafyon" pankartı açması, protokol ve katılımcılardan büyük alkış aldı.

– Mahmut Nedim Akülke: "İlerleyen süreçte de ATV, UTV turları yapacağız"

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Spor Turizmi Çalıştayı"ndan sonra Türkiye'deki bütün federasyonların spor turizmi kapsamında organizasyonlar yapmaya başladığını söyledi.

Programlarının ikinci gününde Frigya'da olduklarını dile getiren Akülke, "Sporun sadece spor olmadığını anlatan bir organizasyondayız. Bu etkinlikte bölge halkının bizlere ilgisi son derece güzel. İnşallah, bundan sonra da bu programların devamını getireceğiz. İlerleyen süreçte de ATV, UTV turları yapacağız. Mayıs ayında da yine bir organizasyonumuz olacak. Yıl boyunca Afyonkarahisar'da olacağız." diye konuştu.

Flyboard Türkiye Şampiyonu Kahraman Aktaş ise Frigya'daki Emre Gölü'nü ilk kez gördüğünü vurguladı.

Emre Gölü'nde uluslararası etkinlikler yapmak istediklerini aktaran Aktaş, "Burası branşımıza da gerçekten çok uygun. Umarım ilerleyen dönemlerde de Afyonkarahisar, Flyboard Dünya Şampiyonalarına da ev sahipliği yapar. Bugünkü etkinlik için valilik ve belediye başkanlığına çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.