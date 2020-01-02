Oflu Hoca’nın Şifresi 2 konusu ve oyuncu kadrosu…

Oflu Hoca’nın Şifresi 2 filminde, Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu’ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Peki Oflu Hocanın Şifresi filmi nerede çekildi? Oflu Hocanın Şifresi’nin oyuncuları kimler, konusu ne?

Sümela’nın Şifresi ve Oflu Hoca’nın şifresi filmlerinin yönetmeni Adem Kılıç’ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu devam filmi niteliğindeki Oflu Hoca’nın Şifresi 2 filminin senaryosu Engin Elgün, Hilmi Köksal Alişanoğlu ve Ferhat Ergün tarafından yazıldı. Bu akşam televizyonda yayınlanacak Oflu Hocanın Şifresi’nin oyuncuları kimler, konusu ne?

OFLU HOCA’NIN ŞİFRESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Oflu Hoca’nın çekimleri Trabzon’da gerçekleşmiştir.

KONUSU

Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu’ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban’a Nur’u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu, Nur’u kaçırmaya karar verirler. Ama Nur’u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet’in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman’a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman’ı ikna ederse Arsin’deki arsaları Ahmet’in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu’ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur’u Kadir’e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır.

OYUNCULARI

Çetin Altay – Oflu Hoca

Ahmet Varlı – Müteahhit Ahmet

Köksal Engür – Ali Osman

Başak Daşman – Ümmiye

Nihan Büyükağaç – Asiye

Mehtap Bayri – Meryem

Eser Eyüboğlu – Kadir

Cem Atik – Muhabir

İsrafil Köse – Manav

Buket Dereoğlu – Moderatör

Ayşegül Günay – Şehriye

Seymen Aydın

Furuzan Asena Ongun

Yusuf Güney