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19 Mayıs 2023
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ÖGG sınav sonuçları açıklandı! 102. ÖGG sonuçları sorgulama ekranı…

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ÖGG sınavı sonuçları açıklandı. 30 Nisan’da gerçekleştirilen 102. Dönem Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınavı ardından gözler sonuçlara çevrilmişti.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

EGM’nin sınav takvimine göre, sınav sonuçları 19 Mayıs tarihinde erişime açıldı.

https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx adresinde yayımlanan duyuru ile adaylar sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecekler.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI EGM’DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü’nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.

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