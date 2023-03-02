ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi?

Meslek hayatına özel güvenlik olarak devam etmek isteyenlerin katıldığı ÖGG sınavı Şubat ayında gerçekleştirilecekti ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem ardından ÖGG sınavı da ertelendi.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?

Konu ile ilgili yapılan açıklamada “19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir.

Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI EGM’DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü’nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.