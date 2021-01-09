Oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı yürekleri dağladı

Acıpayam ilçesi Alattin Mahallesi’nde akşam saatlerinde gölete giden 5 arkadaş gölet kıyısında sohbet ettiği sırada içinde bulundukları hafif ticari araç, kaymaya başladı.

5 gençten 4’ü araçtan çıkarak kendini kurtarırken diğer arkadaşları ise araçla birlikte gölette kayboldu. O sırada gençlerden biri araç içerisinde kalan arkadaşını kurtarmak için tekrar gölete girdi ve bir daha çıkamadı.

“OĞLUM SESİMİ DUY OĞLUM”

Üç arkadaşın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Saat 00.30 meydana gelen olayın ardında Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı sualtı arama timleri gölette çalışmaı başlattı. Balık adamların defalarca dalışlarına rağmen 2 gence dair herhangi bir ize rastlanılamadı.

Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede iyi bir haber için bekleyen gençlerden birinin annesinin “Oğlum sesimi duy artık. Oğlum” şeklinde feryadı ise yürekleri dağladı.